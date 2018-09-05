Кабмін зобов'язав медзаклади повідомляти пацієнтам про наявність ліків [ Редактировать ]
Кабмін зобов'язав лікарні звітувати перед громадянами про наявні ліки. З першого вересня медзаклади мають розміщувати інформацію на сайтах та стендах про наявність препаратів. А лікарі не мають права змушувати пацієнтів купувати препарати якщо ті є у лікарні.
"Треба відкрити абсолютно інформацію для українських громадян - щоб кожен громадянин знав що в такій то лікарні є в наявностість і він може розраховувати на їхню безкоштовність, або ж знає, що таких ліків немає і для нас буде завдання придбати такі ліки", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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