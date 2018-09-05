Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство встречает тотальное сопротивление любым изменениям.

"Борьба с теневым схемами в лекарствах - куча проблем. Сейчас со строителями - еще одна борьба с кланами. Начали бороться с контрабандой - против нас восстала контрабандная машина. Начали бороться с лесом - тут же "лесники". Начали печатать учебники - там блокируют. ГСНы - здесь блокируют. И таких вопросом чрезвычайно много", - сказал премьер на заседании, передает LB.ua.

Премьер заявил, что Кабмин мог бы быть сверхэффективным и принимать решения с сегодня на завтра, если бы не такой саботаж.

"За каждое решение мы титанически боремся. Да мы можем быть в 50 раз эффективнее, в 100 раз. Сегодня решили, завтра реализовали, послезавтра - результат по некоторым решениям. Некоторые, конечно, долгосрочные, как Новая украинская школа - 12 лет нужно работать день ото дня, чтобы вывести ситуацию на новый качественный уровень", - сказал он.

При этом премьер-министр заверил при этом, что готов работать до "победного конца".

До этого Владимир Гройсман заявил, что срыв выборов в объединенных территориальных громадах тормозит децентрализацию.