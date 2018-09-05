Европейский Союз должен принять необходимые меры для сохранения ядерной сделки с Тегераном до 4 ноября текущего года, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Если ядерное соглашение не будет отвечать основным интересам исламской республики, в том числе вопросам экспорта нефти и функционирования банковского сектора, то Тегеран выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает иранское агентство Tasnim.

"Если Европа не предложит необходимые меры для соблюдения интересов Ирана после возвращения санкций США в ноябре, то участие иранцев в ядерной сделке потеряет смысл", - резюмировал Аббас Арагчи.

В конце августа в Иране разбился военный истребитель. В результате инцидента погиб пилот.