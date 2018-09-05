Архивное фото Пугачевой и Ротару раскритиковали в сети [ Редактировать ]
В сети появился архивный снимок 2012 года, который был сделан в Ялте. На фото Алла Пугачева позирует вместе с Софией Ротару. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram канала Zvezda_v_choke.
В комментариях поклонники отметили, что сейчас обе поп-дивы смотрятся куда более стройными и ухоженными.
Многие считают, что Алла Пугачева и София Ротару не ладят между собой, так как всю жизнь были друг для друга главными конкурентками на эстраде.
Ранее мы писали о том, что "исчезнувшая" Алла Пугачева ужаснула фанов.
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