В сети появился архивный снимок 2012 года, который был сделан в Ялте. На фото Алла Пугачева позирует вместе с Софией Ротару. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram канала Zvezda_v_choke.

В комментариях поклонники отметили, что сейчас обе поп-дивы смотрятся куда более стройными и ухоженными.

Многие считают, что Алла Пугачева и София Ротару не ладят между собой, так как всю жизнь были друг для друга главными конкурентками на эстраде.

Ранее мы писали о том, что "исчезнувшая" Алла Пугачева ужаснула фанов.