Скандальный украинский певец Иван Дорн поделился с подписчиками снимком трусах и свитшоте. Соответствующий кадр он выложил на своей странице в Instagram.

Поклонники негативно восприняли такой образ, посчитав его слишком откровенными. А некоторые и вовсе сочли, что нижнюю часть тела Дорн попросту прифотошопил.

В комментариях активно высказывают свое недовольство снимком:

"Если честно- перебор", "Как теперь спать", "Поющие трусы", "Фу, блин... Дорн... Ваня, ты на бомжа похож тут", "Отвратительно! Если бы не знала, что это "пивец"..то подумала бы, что алкаш с белкой", - пишут комментаторы.

Ранее мы писали о том, что Иван Дорн напугал поклонников внешним видом.