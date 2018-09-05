В ЮАР появились первые в мире малыши африканского льва, которые были зачаты путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Детеныши родились в центре сохранения дикой природы Укутула, сообщает The Sun.

Новорожденных назвали Виктором и Изабелой. Львята чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече со взрослыми. За последние 25 лет численность африканских львов сократилась на 60%. Эти животные могут размножаться в неволе, однако в дикой природе их жизнь находится в опасности: в частности, из-за изоляции, разрушения среды обитания, трофейной охоты и браконьерства.

Данный прорыв в науке сеет надежду на то, что в будущем удастся ликвидировать угрозу исчезновения тигра, иберийской рыси и снежного барса.

На днях, лев горячо встретил туристов в крымском зоопарке "Тайган".