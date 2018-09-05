На свет впервые появились львята "из пробирки" [ Редактировать ]
В ЮАР появились первые в мире малыши африканского льва, которые были зачаты путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Детеныши родились в центре сохранения дикой природы Укутула, сообщает The Sun.
Новорожденных назвали Виктором и Изабелой. Львята чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече со взрослыми. За последние 25 лет численность африканских львов сократилась на 60%. Эти животные могут размножаться в неволе, однако в дикой природе их жизнь находится в опасности: в частности, из-за изоляции, разрушения среды обитания, трофейной охоты и браконьерства.
Данный прорыв в науке сеет надежду на то, что в будущем удастся ликвидировать угрозу исчезновения тигра, иберийской рыси и снежного барса.
На днях, лев горячо встретил туристов в крымском зоопарке "Тайган".
по теме
Куры будут спасать пенсионеров от одиночества
В рамках проекта каждому заведению предоставят 5 кур
В океане появились акулы-вегетарианцы
Интересные рыбы были обнаружены у побережья Соединенных Штатов
Медведь станцевал тверк в лесу (видео)
Видео с медведем, танцующим тверк, взорвало сеть
Горячая встреча: лев из зоопарка запрыгнул в авто к туристам (видео)
На видеозаписи видно, как лев подходит к машине и залазит в салон электромобиля
В Чернобыльской зоне обнаружили уникальных животных (фото)
В зоне отчуждения вокруг Чернобыля ученые обнаружили редчайшие виды животных