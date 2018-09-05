Секс обернулся для пары смертью [ Редактировать ]
В одном из сел под Винницей произошла трагедия. В милицию обратился 36-летний мужчина и сообщил о том, что утром нашел мертвой жену. Следователи не обнаружили на теле следов насильственной смерти. Об этом пишет 33kanal.
После вскрытия удалось выяснить, что женщина умерла в результате механической асфиксии, то есть удушения. В конце концов, мужчина рассказал, что накануне он занимался с женой любовью и "перестарался" с страстью. Мол, это все случайно и он не имел никакого умысла лишить женщину жизни.
Сейчас открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. Мужчину доставили в СИЗО. Следствие продолжается. У супругов подрастает 11-летний сын.
Соседи, родные и друзья убитой шокированы, однако не удивляются. Говорят, что у мужчины был жестокий характер, и он не раз оскорблял возлюбленную
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