В одном из сел под Винницей произошла трагедия. В милицию обратился 36-летний мужчина и сообщил о том, что утром нашел мертвой жену. Следователи не обнаружили на теле следов насильственной смерти. Об этом пишет 33kanal.

После вскрытия удалось выяснить, что женщина умерла в результате механической асфиксии, то есть удушения. В конце концов, мужчина рассказал, что накануне он занимался с женой любовью и "перестарался" с страстью. Мол, это все случайно и он не имел никакого умысла лишить женщину жизни.

Сейчас открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. Мужчину доставили в СИЗО. Следствие продолжается. У супругов подрастает 11-летний сын.

Соседи, родные и друзья убитой шокированы, однако не удивляются. Говорят, что у мужчины был жестокий характер, и он не раз оскорблял возлюбленную

Ранее в самом центре Киева изнасиловали девушку.