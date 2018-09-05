В домах престарелых в британском городе Рочдейл, графство Манчестер, поселят живых кур. По мнению активистов, птицы помогут пожилым людям развеять скуку. В рамках проекта каждому заведению предоставят 5 кур, пишет Metro.

Пенсионеры будут ухаживать за птицами, кормить и проверять их состояние здоровья. Когда куры начнут нестись, яйца будут употреблять в пищу. Инициатором данной затеи выступила благотворительная организация Crossroads Together, занимающаяся обеспечением ухода за пенсионерами.

По уходу за птицами пожилым будут помогать студенты и преподаватели ветеринарного отделения местного колледжа. В организации уверены, что этот проект поможет привлечь внимание общественности к пожилым людям и их проблемам.

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