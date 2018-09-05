Непобежденный украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик поделился фотографией со своими подписчиками в Instagram, где он вместе с бывшим боксером Владимиром Кличко провели спарринг.

"Великолепный спарринг, с большим чемпионом", - подписал фотографию Усик.

Ранее мы сообщали, когда может состояться следующий бой Александра Усика с британским боксером Тони Беллью.