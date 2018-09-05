Кличко и Усик разделили ринг [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Непобежденный украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик поделился фотографией со своими подписчиками в Instagram, где он вместе с бывшим боксером Владимиром Кличко провели спарринг.
"Великолепный спарринг, с большим чемпионом", - подписал фотографию Усик.
Ранее мы сообщали, когда может состояться следующий бой Александра Усика с британским боксером Тони Беллью.
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