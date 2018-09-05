Морщины на лбу могут быть признаком не только старения организма, но и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказали французские кардиологи, пишет Lcmedia.

Они прокомментировали, что на мысль провести подобное исследование их натолкнуло то, что морщины на лбу очень заметны, и достаточно простого осмотра, чтобы оценить их глубину.

В работе участвовало 3200 трудоспособных людей. Все они были в хорошем состоянии здоровья и на момент начала исследования им было по 32, 42, 52 или 62 года.

Оценив по трехбалльной шкале глубину и количество их морщин на лбу, специалисты начали наблюдать за ними, что и делали на протяжении 20 лет. За это время умерло 233 человека. Из них 15,2% получили два или три балла за морщины, 6,6% - один балл, 2,1% - ноль баллов, то есть морщин у них не было. Таким образом, смертность среди людей с глубокими морщинами была выше. Это было справедливо даже при учете дополнительных факторов, таких как возраст, пол, образование, кровяное давление, пульс, диабет, уровень липидов, курение.

Те, у кого морщины были достаточно глубоки и многочисленны, чтобы получить два или три балла, почти в 10 раз чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого морщин не было совсем.

Почему морщины могут быть биомаркером болезней, ученые пока не определили. Возможно, они каким-то образом связаны с атеросклерозом, из-за которого органы и ткани не получают достаточно питательных веществ и кислорода. Так и с морщинами - они возникают, когда тканям недостаточно кислорода и коллагена.

Разумеется, подчеркнули авторы, что морщины заменят диагностику, но они могут быть признаком, что человек находится в группе риска.

Ранее мы писали, почему кожа морщинится в воде.