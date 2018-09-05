Популярную актрису задержали за хранение наркотиков [ Редактировать ]
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Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая проклятую девочку Самару в хорроре "Звонок", была задержана сотрудниками полиции за хранение наркотиков. Об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что актриса провела за решеткой два часа, после чего ее выпустили под залог в тысячу долларов. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. В полиции не уточнили, что за наркотическое вещество было найдено у Чейз.
28-летняя Дэйви Чейз также снялась в сиквеле "Звонка", фильмах "Донни Дарко", "С. Дарко" и сериале "Зачарованные". Помимо этого, актриса озвучила девочку Лило в мультфильме "Лило и Стич" и одноименном мультсериале.
В ноябре 2017 года актриса также попала в полицию. Ее задержали за то, что она находилась в украденном автомобиле BMW.
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