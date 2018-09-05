В России сделали заявление по атаке Идлиба [ Редактировать ]
Министерство обороны России подтвердило нанесение авиаударов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя ведомства Игоря Конашенкова.
Он заявил, что удар был нанесен по складам, где хранились беспилотные летательные аппараты. При этом он подчеркнул, что эти хранилища расположены вне населенных пунктов.
Конашенков добавил, что самолеты армии России нанесли удары по "выявленным районам запуска ударных БПЛА", совершивших атаку на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.
"4 сентября четыре самолета с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб", - заявил представитель ведомства.
Ранее сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что Россия возобновила авиаудары в Сирии.
по теме
Война в Сирии: Дональд Трамп сделал предостережение России
Дональд Трамп призвал Москву не допустить обострения в Сирии и "гуманитарной ошибки" - что может произойти и какую цену заплатит мир?
Росія відновила повітряні удари по Сирії
Після тривалої перерви російські військові літаки відновили повітряні удари по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб
США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии
Американская разведка получила информацию о возможности применения сирийской армией химического оружия
США резко отреагировали на применение химоружия в Сирии
Вашингтон намерен продолжить работу по поиску долгосрочного дипломатического решения военного конфликта в Сирии
До Сирії прямує американський підводний човен з крилатими ракетами
Американський атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами "Томагавк", узяв курс на Східне Середземномор'я