Министерство обороны России подтвердило нанесение авиаударов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя ведомства Игоря Конашенкова.

Он заявил, что удар был нанесен по складам, где хранились беспилотные летательные аппараты. При этом он подчеркнул, что эти хранилища расположены вне населенных пунктов.

Конашенков добавил, что самолеты армии России нанесли удары по "выявленным районам запуска ударных БПЛА", совершивших атаку на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

"4 сентября четыре самолета с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб", - заявил представитель ведомства.

Ранее сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что Россия возобновила авиаудары в Сирии.