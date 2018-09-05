Чергове засідання Тристоронньої групи у Мінську знову не дало жодних результатів. Процес звільнення заручників заблоковано, написала у Facebook представник України Ірина Геращенко. Російська сторона укотре відмовилась обміняти українських політв'язнів на своїх громадян в українських тюрмах, знову заявивши, що "іх там нєт".

Тим часом посольство США в Україні нагадало про вимогу до Росії: виконувати свої зобов'язання за мінськими угодами й припинити бойові дії на сході України. Про це йдеться у дописі на сторінці установи у Twitter.

Серед іншого у заяві зазначено - попри те, що сьогодні Мінським угодам виповнюється 4 роки, агресія Москви в Україні не припинилася.