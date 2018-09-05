Как похудеть: диетологи назвали полезный напиток [ Редактировать ]
Диетологи пришли к выводу, что употребление чая мате способствует быстрому похудению, пишет healthystyle.
Этот напиток с давних времен употребляют жители Аргентины, Уругвая, Парагвая и некоторых провинций в Бразилии.Но в последние годы мате приобрел широкую популярность во многих странах мира.
Медики заявили, что если данный напиток пить без сахара и различных сладостей, то он поможет быстро скинуть лишние килограммы. Этот горьковатый настой способствует снижению аппетита, успокаивает нервы, стимулирует мозговую деятельность, укрепляет иммунную систему.
Листья и стебли вечнозеленого растения падуба парагвайского необходимо просушить и измельчить до очень сухого порошка. Потом чай мате заваривают в специальной емкости "калабас" и из нее же пьют через специальную трубочку "бомбилья". Летом его можно пить холодным, смешав, например, с апельсиновым соком.
На этой неделе американские ученые сообщили, что заплатят 300 долларов добровольцам, которые согласятся ежедневно употреблять авокадо.
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