Диетологи пришли к выводу, что употребление чая мате способствует быстрому похудению, пишет healthystyle.

Этот напиток с давних времен употребляют жители Аргентины, Уругвая, Парагвая и некоторых провинций в Бразилии.Но в последние годы мате приобрел широкую популярность во многих странах мира.

Медики заявили, что если данный напиток пить без сахара и различных сладостей, то он поможет быстро скинуть лишние килограммы. Этот горьковатый настой способствует снижению аппетита, успокаивает нервы, стимулирует мозговую деятельность, укрепляет иммунную систему.

Листья и стебли вечнозеленого растения падуба парагвайского необходимо просушить и измельчить до очень сухого порошка. Потом чай мате заваривают в специальной емкости "калабас" и из нее же пьют через специальную трубочку "бомбилья". Летом его можно пить холодным, смешав, например, с апельсиновым соком.

На этой неделе американские ученые сообщили, что заплатят 300 долларов добровольцам, которые согласятся ежедневно употреблять авокадо.