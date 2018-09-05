Самолет авиакомпании Emirates Airlines, прибывший из Дубая в Нью-Йорк, помещен в карантинную зону в аэропорту имени Джона Кеннеди из-за обнаружения признаков болезни у ста пассажиров.

Об этом сообщает ABC News в среду, 5 сентября.

Отмечается, что после приземления пилот сообщил, что на борту лайнера находятся двое мужчин с чрезвычайно высокой температурой и примерно сто пассажиров с сильным кашлем. Всего рейсом Emirates Airlines в Нью-Йорк прибыл 521 пассажир.

Пока неизвестно, что именно произошло на борту самолета. В качестве одной из версий предполагается, что люди заболели одной из разновидностей гриппа.

В Портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси от комментариев отказались. О ситуации оповещены Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Управление США по таможенным вопросам и охране границ.

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