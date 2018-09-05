Владелец агрохолдинга "Производственное объединение "Прилукское" Олег Аверьянов намерен инвестировать не менее $2 млн. в развитие подконтрольных предприятий в Черниговской области. Об этом Аверьянов рассказал журналистам.

По его словам, средства пойдут на закупку новой и модернизацию существующей техники, новые агрегаты для сушки зерна, которые позволят увеличить эффективность работы элеватора, а также на расширение мощностей для хранения зерновых. Кроме того, предприятие также будет наращивать земельный банк. "На сегодняшний день мы обрабатываем около 5 тыс. га, планируем увеличить до 10, а затем до 20 тыс. га в среднесрочной перспективе", - отметил Аверьянов, сообщают "Українські новини".

Производственное объединение "Прилукское" образовано базе активов ООО "Прилукское ХПП" и СООО "Богдановское". Решение объединять активы в единую структуру и новое юридическое лицо было принято после получения контроля над предприятиями после завершения длительных тяжб с окружением экс-главы налоговой милиции Андрея Головача. В 2014-2015 гг. он незаконно переписал долю Аверьянова на своих доверенных лиц, это было нарушением договоренностей о финансировании бизнеса. В течение 5 лет Аверьянов добивался восстановления справедливости в судах, в результате в начале августа 2018 года вернул контроль над бизнесом.

"Когда моя команда пришла на предприятие, здесь была задолженность по зарплате около трех миллионов гривень. Не было абсолютно никакого инвестирования ни в основные фонды, ни в развитие. После проведения инвентаризации мы для себя сделали четкий вывод, что 5 лет из предприятия вымывалась вся прибыль, все оборотные средства", - отметил О. Аверьянов.

По его словам, за этот период из предприятия было вымыто около $5 млн.

Директор по производству Сергей Тинюков добавил, что в практически непригодном для эксплуатации состоянии оказалась ферма, значительная часть техники превратилась в металлолом, не выполнялись условия договора социально-экономического развития села, а плата пайщикам за использование их земли при Головаче была одной из самых низких в районе. По словам главы села Ярослава Ярославского, при договорном размере взноса на соцэкономразвитие в размере 50 грн. на гектар реальные выплати едва достигали 20 грн., а в последний год договор вообще не заключался.

На фото: Сергей Тинюков

"Когда мы пришли на предприятие, здесь были не только долги перед пайщиками на сумму порядка 16,5 млн грн., но и долги перед контрагентами за поставку техники, кормов еще за 2016-2017 гг. По нашим оценкам, только за последние два месяца со счетов предприятий было выведено порядка 50 млн грн.", - отметил Тинюков. По его словам, компания взяла на себя погашение долгов перед пайщиками, рассчиталась с кредиторами, намерена поднять не только размер выплат за пай, но и утроить выплаты по договорам социально-экономического развития села, которые при Головаче даже не заключались.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что структуры Олега Аверьянова вернули себе контроль над СООО "Богдановское" и ООО "Прилукское ХПП". Предприятия были незаконно переписаны на окружение экс-главы налоговой милиции Андрея Головача в 2014-2015 гг. В 2016 году Головач был арестован силами Главной военной прокуратуры и СБУ по подозрению в участии в схеме по отмыванию более 3 млрд. грн. через фирмы, приближенные к экс-министру доходов и сборов Александру Клименко. Головач пошел на сделку со следствием, дал показания против этой группы, заплатил в бюджет 130 млн грн. и вышел с условным наказанием.