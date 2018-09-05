Боевики на Донбассе вооружаются за счет Крыма [ Редактировать ]
Более 60 фактов изъятия оружия у боевиков самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР" зафиксировала полиция. Вооружение на Донбассе поступило из воинских частей оккупированного Россией Крыма, об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Из-за оккупации Крыма из 14 воинских частей и одного высшего учебного заведения на неконтролируемые территории Донбасса началось перемещение оружия.
Так, полиция зафиксировала более 60 случаев изъятия у боевиков оружия из Крыма, в частности 51 автомат, 15 пистолетов, 2 гранатомета и 1 карабин. Отмечается, что данный факт свидетельствует о снабжении Россией вооружением боевиков.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.
Напомним, боевики по-прежнему продолжают нарушать "школьное" перемирие.
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