Не успели вернуться, как уже наработались. День антитрудолюбия был сегодня у народных избранников. Утвердили разве что одно постановление, на остальное традиционно не хватило голосов. Зато в кулуарах обсуждали многое. Когда же согласуют новых членов Центризбиркома и изменят Конституцию? Версии и доводы нардепов - выслушивала Елена Зорина.

Сессия новая - привычки старые. Среда в парламенте традиционно день полупустых кресел. И в новом политическом сезоне нардепы менять ничего не стали. На табло - 329 зарегистрированных. По факту, под куполом гораздо меньше. В повестке дня - ратификации. Главное и основное будет уже на следующей пленарной неделе, - говорят в пропрезидентской фракции. Это изменения в Конституцию.

"Вже законопроект зареєстрований в парламенті, він розписаний на відповідні комітети. Зараз планується засідання комітетів, плануються всі процедури. Я вважаю, що вже наступного пленарного тижня в сесійній залі парламенту відбудеться перше голосування. Впевнений, що ми маємо вже навіть на це перше голосування більше 300 голосів", - говорит Артур Герасимов, народный депутат, Блок Петра Порошенко.

Сначала проект депутаты должны направить на рассмотрение Конституционного суда. Лишь после возвращения документа проголосовать в первом чтении. А утвердить окончательно уже на следующей сессии. Однако, несмотря на убеждения, в "Оппозиционном блоке" поддерживать документ не собираются. В "Самопомочи", к примеру, еще думают. А вот радикалы уже написали свои изменения в Основной Закон. Предлагают закрепить в документе землю за селянами, чтобы не дать ее отнять, если разрешат продажу.

"Влада чи то через МВФ взамін чергового кредиту, чи використовуючи рішення ЄСПЛ намагатиметься в будь-який спосіб протягнути ринок земель. Що таке ринок земель? Це обезземелення селян. Ми зареєстрували зміни до Конституції, про те, щоб основою аграрного устрою України було фермерське господарство, ставка на одноосібника, на фермера, на малі сімейні ферми, а не на латифундистів, транснаціональні корпорації", - говорит Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия".

Вопрос ближайших недель - новый состав Центризбиркома, уверяют в пропрезидентской фракции. Там накануне даже говорили, что готовы пожертвовать одним своим кандидатом ради достижения консенсуса. Коллеги по коалиции "Народный фронт" делать то же самое не спешат. Мол, еще решают.

"В нас є певна кількість претендентів і на один претендент більше кандидатів. Ми повинні вийти від всіх фракцій, це вимога так само міжнародна, що всі фракції повинні бути представлені в ЦВК, вийти зі списком, закінчити будь-які ігри навколо кого пропустимо, кого не пропустимо", - говорит Георгий Логвинский, народный депутат, "Народный фронт".

Оппозиционеры настаивают на справедливом разделении портфелей. Вместо одного - хотят двух своих кандидатов. На другой состав комиссии не согласятся ни при каких условиях.

"Це з самого початку, насправді, ставить під питанням майбутні вибори. Вона буде нелегітимна. Всі будуть це розуміти, що вона є просто органом, який є залежним повністю від президента і від "Народного Фронту". Ми не входимо ні в які кулуарні домовленості. В нас третя по чисельності фракція, будьте ласкаві, зробіть таким чином, щоб згідно квотному принципу був сформований склад ЦВК", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

В кулуарах поговаривают, из будущего состава Центризбиркома могут исключить еще одну кандидатуру от радикалов. Хотя официально в коалиции это не подтверждают. Но вполне вероятно, что решение кадрового вопроса ЦИК, как и летом, может затянуться.

"Якби вони були сьогодні готові - Парубій би, я думаю, це питання виніс або у вівторок, або у четвер. Ми бачимо, що цього питання на четвер нема. А це означає, що торги продовжуються і продовжуються", - говорит Роман Семенуха, народный депутат, "Самопомич".

Сегодня депутаты тянуть не стали, разошлись досрочно, на полчаса раньше. Приняли аж одно постановление о праздновании столетия со дня провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Для других проектов голосов попросту не хватило. Уже завтра обещают поработать плодотворнее. Заняться вопросами безопасности и обороны и официально изменить приветствие для военных на "Слава Украине - Героям Слава!".