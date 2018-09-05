Прорыв на границе. На пункте пропуска Краковец немец пытался прорваться из Польши в Украину. Это произошло утром. Машина со швейцарскими номерами на скорости влетела на КПП с польской стороны, снесла шлагбаум и помчалась дальше - на территорию Украины.

Польские пограничники пытались остановить водителя, и даже сделали несколько выстрелов вдогонку, но - напрасно. Автомобиль доехал до украинской части пункта пропуска, снеся по дороге еще один шлагбаум. Нашим пограничникам удалось остановить водителя.

Зачем прорывался в Украину - мужчина объяснить не смог, был под действием наркотиков.