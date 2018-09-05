В Краснополье горит стихийная свалка [ Редактировать ]
5 лет газовых атак. В Краснополье Днепропетровской области люди страдают от ядовитого дыма - в пятистах метрах от их домов летом ежедневно горит стихийная свалка. Обращения в полицию ничего не дают, экологи тоже приезжать не хотят. Почему? - разбирались наши корреспонденты.
"Я спал в маске в медицинской, чтобы не так этот дым, я просыпался, и у меня в доме стоит дым".
В Краснополье нечем дышать ни днем, ни ночью, жалуются местные жители. Говорят: во всем виновата стихийная свалка, до нее всего несколько сотен метров. И каждое лето мусор горит.
"Это полная газовая атака и именно палятся отходы химического состава, химическая вонь идет. Пластик, может пакеты", - говорит Марина, жительница Краснополья.
"Зроду не лежала з бронхами, і не знала, що це таке. У 16 лежала, в 17 не лежала, а цей год вже двічі лежала. Потому шо ні форточку не відкрити, ні на вулицю вийти, стоїть сизе, не видно домов", - говорит Ольга Козарян, жительница Краснополья.
Свалка образовалась за забором бывшего мусоросжигательного завода. Он не работает с 2012 года. Впрочем, несколько лет назад в посёлке открылся цех по переработке вторсырья. Жители не исключают, что отходы могут сбрасывать его сотрудники.
"Говорять, що тут привозять сміття, пластмасу з Європи. Добру пластмасу вони перероблюють, а погану по ходу ось там спалюють", - говорит Александр Дзюб, житель Краснополья.
Сам цех работает подпольно, без разрешений. За забор к производственным мощностям съемочную группу "Подробностей" не пускают. Охранники - немногословны.
"- Производственная компания по переработке полиэтилена.
- А документы есть у вас?"
Местные уже буквально засыпали полицию жалобами. Но пока безрезультатно. Обращались и к местным чиновникам.
"Нами были подготовлены материалы и направлены в государственную экологическую инспекцию Ответов мы не получили. Поэтому мы повторно решили обратиться. На прошлой неделе была повторная проверка данного объекта, Выехали зафиксировали наличие свалки и ее возгорания", - говорит Евгений Кобяков, сотрудник отдела экоконтроля департамента экологической политики горсовета Днепра.
Чей мусор? Ответа от экоинспекции не получили и мы. Нам посоветовали записаться на прием к руководству.
"- Неодноразові звернення до вас є, як від міської влади, так і від мешканців, ми вже тут на місці, чи можуть прокоментувати ситуацитю?
- Я передала вам ту информацию, яку мені надали. Будь-ласка, у письмовому запиті".
Люди же снова собирают подписи под очередной жалобой. В этот раз пойдут уже в прокуратуру.
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