На 76-м году жизни скончался певец, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины, профессор кафедры оперного пения Национальной музыкальной академии им.Чайковского Роман Майборода.

"Ректорат, ученый совет Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского с глубокой печалью уведомляют, что на 76-м году жизни ушел в вечность выдающийся украинский певец, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им.Тараса Шевченко, и.о. профессора кафедры оперного пения НМАУ им. П.И.Чайковского Роман Георгиевич Майборода", - сообщается на сайте Национальной оперы Украины.

Прощание с артистом состоится 6 сентября в Национальной опере Украины, отпевание пройдет во Владимирском соборе.

Роман Майборода родился 28 августа 1943 года в селе Кирияковка (ныне Глобинский район, Полтавская область) в семье композитора Г. И. Майбороды. Окончил КГК имени П. И. Чайковского в 1971 году. С 1971 года - солист КУГАТОБ имени Т. Г. Шевченко. С 1988 года - преподаватель КГК имени П. Чайковского (с 2011 - доцент). Среди его воспитанников - заслуженный артист Украины Сергей Авдеев.

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