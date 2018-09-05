В Рио-де-Жанейро засняли остатки сгоревшего Национального исторического музея [ Редактировать ]
Как зашнуровать кроссовки, не наклоняясь к ним? Сколько этажей будет в самом высоком в мире деревянном доме? И как превратить балетную пачку в произведение искусства? Об этом и не только наш обзор.
По меньшей мере 11 жизней унес в Японии тайфун "Джеби" - самый мощный за последние 25 лет. Еще 340 человек - травмированы. Количество жертв и пострадавших с каждым часом растет. Обесточены более миллиона домов на западе страны. Ураган нарушил авиа- и железнодорожное сообщение. В международном аэропорту "Кансай" в провинции Осака отменили более 160 рейсов. Из-за непогоды трём тысячам туристов пришлось переночевать в терминалах. Не успели японцы оправиться от "Джеби", как вблизи города Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5 и 6.
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На американский штат Алабама обрушился мощный шторм "Гордон". В некоторых местах скорость ветра достигала 116 километров в час. Сильный дождь привел к подтоплению улиц, оборваны линии электропередач. Без света осталось почти 2 тысячи жилых домов. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение, закрыты несколько десятков учебных заведений.
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В Рио-де-Жанейро с помощью дрона засняли остатки сгоревшего Национального исторического музея. Огонь уничтожил более 5 тысяч экспонатов. Музей обладал крупнейшей в Северной и Южной Америке коллекцией древних насекомых, археологических артефактов и других уникальных экспонатов. Сейчас на руинах музея работают ученые, которые пытаются отыскать что-то, что могло уцелеть. Власти Бразилии оценили произошедшее как потерю мирового масштаба.
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Больше не придется лишний раз наклоняться, чтобы обуть кроссовки. Инженеры из Калифорнийского университета создали машину, которая завязывает шнурки. Небольшой робот, используя солнечную энергию, делает несколько видов узлов. Пока разработка находится в стадии тестирования. В будущем ученые надеются оснастить робота еще несколькими функциями, такими как чистка и лакировка обуви.
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Самый высокий в мире дом из дерева построили в Норвегии на берегу озера Мйоса. 18-этажное здание высотой 85 метров возвели из клеенного бруса. Всего для создания объекта понадобилось 12 000 деревьев. Застройщик уверяет - брус огнеупорный, а климат внутри - всегда стабилен. В доме есть частные квартиры, гостиница, ресторан и офисы. Открыть его планируют уже в марте 2019.
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В Израиле с помощью мертвого моря создают "кристальные" скульптуры. Местный художник для своего будущего проекта опустил на дно самого соленого моря в мире балетную пачку, а через несколько месяцев достал платье, которое полностью покрылось солью. Сейчас экспонат весит почти 240 килограммов. Будущий проект уже скоро отправится на выставку в Австрию. Кроме платья, в музее можно будет увидеть также "кристальные" музыкальные инструменты.
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