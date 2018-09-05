Великобритания на четверг, 6 сентября, созывает заседание Совета Безопасности ООН, на котором планирует представить доказательства участия российских разведчиков в отравлении экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери.

Об этом заявил представитель британского премьера Терезы Мэй, передает Reuters.

Сегодня британская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову (имена, вероятно, являются вымышленными, но паспорта граждан настоящие, пояснили в Скотланд-Ярде) – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта в британском Солсбери.

Россияне были сотрудниками военной разведки и действовали с ведома и по поручению Главного разведывательного управления России, а саму операцию одобрили на "высоком уровне" российской власти, заявила Мэй 5 сентября в парламенте, добавив, что Великобритания будет добиваться расширения санкций против России.

Мэй отметила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ.

Ранее свой доклад по отравлению представила Организация по запрещению химического оружия.