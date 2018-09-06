Катастрофа на АЭС "Фукусима-1": умер первый пострадавший от облучения [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Япония впервые признала смерть человека из-за поражения радиацией после аварии на АЭС "Фукусима-1", которая произошла в 2011 году.
Об этом сообщает BBC.
"Мужчина в возрасте старше 50 лет умер от рака легких, который ему диагностировали в 2016 году. Имя его не называется", - говорится в сообщении.
Ранее правительство Японии признало, что радиационное поражение стало причиной болезней у четырех человек. Случай смерти из-за радиации от "Фукусимы" - первый, признанный властями.
"Известно, что умерший мужчина работал на атомных станциях с 1980 года, а после аварии на "Фукусиме" отвечал за измерение уровня радиации. Он не менее двух раз отправлялся в командировки на пострадавшую от землетрясения АЭС и при этом носил защитный костюм и маску", - сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
Напомним, что ранее в Японии жителей префектуры Фукусима срочно эвакуировали.
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