У В'єтнамі внаслідок повеней загинули дев'ять осіб

Дев'ять людей загинули, ще троє зникли безвісти внаслідок повеней у в'єтнамській провінції Тханьхоа. На півночі та в центрі країни кілька днів не вщухали зливи. Найбільше від негоди потерпають чотири північні провінції В'єтнаму. Там "велика вода" призвела також до численних зсувів ґрунту