У Чехії розбився вертоліт, загинули 4 осіб [ Редактировать ]
У чеському місті Плзень розбився вертоліт. Загинули 4 людей - усі, хто були на борту. Серед них - троє іноземців. За даними місцевих ЗМІ, вони приїхали із Таїланду.
Літальний апарат упав на порожній завод у промисловому районі.
Причину аварії з'ясовують.
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