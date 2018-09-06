У Кабулі від двух потужних вибухів загинули 20 людей [ Редактировать ]
20 людей загинули, 70 поранені унаслідок двух потужних вибухів під час спортивних змагань у Кабулі. Про це повідомляє Ройтерс. Наразі відомо, що смертник підірвав себе, щойно зайшов до спортивної зали. Другий вибух стався за деякий час - рвонуло в автомобілі, припаркованому поруч.
Припускають, що ця атака була спрямована проти працівників екстрених служб, які прибули на місце події. Також загинули двоє журналістів місцевого телеканалу.
Поки що жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.
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