Правильно поводитися під час землетрусів японців навчають змалку. У початкових класах шкіл проводять спеціальні заняття. Як малеча засвоює життєво важливі правила - розкаже Єлизавета Журавель.

У середмісті Токіо у початковій школі заняття у перших класах розпочинаються із так званих "уроків виживання". Місцеві діти добре знають, землетруси у їхньому регіоні - явище звичне. А тому уважно слухають класного керівника, яка проводить спеціальну лекцію. Перша година заняття присвячена Великому землетрусу в Канто, який у 1923 році майже вщент зруйнував Токіо та Йокогаму. Решта уроку - практична, на ній першачки опановують основні правила поведінки під час стихійного лиха.

"Я вже знаю, що коли починаються підземні поштовхи - я маю лізти під стіл та закривати голову від уламків", - каже Шюто Кьохара, першокласник.

Ховатися під столом - це незначна частина того, що треба робити під час землетрусу. За допомогою рупора директор школи інформує про наступні кроки - закрити рот та ніс рукою або частиною одягу, дістати спеціальні "головні убори", які захищатимуть голову, і за командою вчителя вишикуватися парами і вийти на відкритий стадіон, де найменша кількість ліній електропередач та будівель.

"Коли справа доходить до стихійних явищ та катастроф, ми маємо розуміти - вони можуть статися будь-якої миті. Тож ми, японці, повинні навчитися жити з цим і навчити наших дітей правильно поводитися під час землетрусу", - каже Тошіхару Накамару, директор початкової школи.

Коли практична частина закінчилася - малеча повертається до щоденних класних занять. Влада Японії спеціально ввела до програми обов'язковий урок виживання, який мають проводити на початку шкільного навчального року. Педагоги вірять, такі тренінги значно зменшать кількість постраждалих під час землетрусів.