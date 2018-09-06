П'ять років пожеж на звалищі за п'ятсот метрів від осель. Жителі південного передмістя Дніпра вже майже забули, що таке чисте повітря. Смітник, розташований поруч, постійно горить. Зарадити не можуть ані пожежники, ані поліція, ані екологи. Чому - розпитувала Олена Мендалюк.

"Я спал в маске в медицинской, чтобы не так этот дым, я просыпался и у меня в доме стоит дым", - розповідає Сергій Муровський, мешканець селища Краснопілля.

Мешканцям Краснопілля нічим дихати ані вдень, ані вночі. Усе через сусідство зі стихійним сміттєзвалищем. Купи непотребу скидають за кількасот метрів від їхніх будинків. Щоліта все це починає тліти.

"Воняет до ужаса, палят постоянно. Это полная газовая атака и именно палятся отходы химического состава, химическая вонь идет. Пластик, может пакеты", - говорить Марина, мешканка селища Краснопілля.

Стихійне звалище утворилося за парканом колишнього сміттєспалювального заводу. Він не працює з 2012 року. Але кілька років тому тут запустили цех з переробки вторсировини. Місцеві не виключають, відходи можуть скидати і вони.

"Говорять, що тут привозять сміття, пластмасу з Європи. Добру пластмасу вони перероблюють, а погану по ходу ось там спалюють", - розповідає Олександр Дзюб, мешканець селища Краснопілля.

До того ж, кажуть мешканці, цех працює підпільно, без жодних дозвільних документів. Чи так це, ми вирішили з'ясувати. Але далі воріт нас не пустили. Охоронець довго розмовляти не став.

"Производственная компания.

- По переработке полиетилена

- А документы есть у Вас?"

Поліцію люди вже засипали скаргами, та поки що марно. Писали і до чиновників. Ті навіть виїжджали на місце із перевіркою.

"Нами были подготовлены материалы и направлены в государственную экологическую инспекцию и в районный совет Днепровского района. Ответов мы не получили. На прошлой неделе, была повторная проверка данного объекта. Выехали, зафиксировали наличие свалки и ее возгорания", - каже Євген Кобяков, завідувач сектору санітарного нагляду управління комунальної екології.

Чиє сміття в екологічній інспекції з'ясувати не вдалося. У приймальні порадили записатися на прийом до керівництва.

"- Неодноразові звернення до вас є як від міської влади, так и від мешканців, ми вже тут на місці, чи можуть прокоментувати ситуацію?

- Я передала вам ту інформацію, яку мені надали. Будь-ласка у письмовому запиті".

Та люди чекати втомилися і знову збирають підписи під черговою скаргою. Цього разу направлять листа до прокуратури.