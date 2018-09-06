В Skype включили запись звонков [ Редактировать ]
В Skype появилась возможность записи звонков. Функция доступна во всех версиях приложения, кроме программы для Windows 10.
При активации функции записи собеседник будет уведомлен об этом. Во время сеанса конференц-связи можно будет как записать общий разговор, так и экран каждого члена беседы отдельно. Запись будет храниться на серверах в течение 30 дней, после чего будет удалена, сообщает UberGizmo.
По неизвестным причинам, новая функция пока не доступна на Windows 10, разработчик добавит нововведение позже.
Долгожданную функцию записи разговоров в Skype анонсировали в середине июля. До этого момента пользователи мессенджера обращались к сторонним программам для записи видео и звука с экрана.
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