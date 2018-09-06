Миссия МВФ начала работу в Киеве [ Редактировать ]
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом начала работу в Киеве.
Миссия прибыла в столицу Украины накануне, 5 сентября, сообщили в представительстве Фонда, передает "Интерфакс-Украина".
Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщила, что миссия будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".
Как известно, Украина готовится к получению транша от МВФ и визит миссии МВФ в Киев, как утверждает НБУ, укрепит гривну.
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