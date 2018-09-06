Миссия будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября. Фото: sputniknews.com

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом начала работу в Киеве.

Миссия прибыла в столицу Украины накануне, 5 сентября, сообщили в представительстве Фонда, передает "Интерфакс-Украина".

Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщила, что миссия будет работать в Киеве в период с 6 по 19 сентября "для обсуждения последних экономических событий и экономической политики".

Как известно, Украина готовится к получению транша от МВФ и визит миссии МВФ в Киев, как утверждает НБУ, укрепит гривну.