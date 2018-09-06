Жуткая трагедия омрачила свадьбу 35-летней британки Клэр и 37-летнего Дэнни Эмсли.

Их роман продлился семь лет и они поженилась в городе Уэтерби в присутствии 80 гостей. Свадьбу отмечали в отеле, где молодожены забронировали себе номер-люкс, пишет The Sun.

Жених отправился в спальню около полуночи. А невеста решила еще немного побыть с гостями. Спустя два часа она поднялась в свой номер вместе с матерью, которая помогла Клэр снять свадебное платье и ушла.

Женщина попыталась подвинуть мужа, чтобы освободить себе место в кровати и заметила, что мужчина мертв. Женщина с криком выбежала из комнаты. Врачи ничем не смогли помочь.

"Я вышла замуж за лучшего, самого честного, самого веселого, самого доброго и самого любящего мужчину из всех, кого я когда-либо встречала. Мы провели идеальный день, полный родных, друзей, любви и смеха - мы не могли бы пожелать лучшего дня. Волшебство закончилось ночью. Мой прекрасный Дэнни был жестоко вырван из моей жизни. В моем сердце появилась дыра, которая никогда не зарастет", - написала вдова в Facebook.

По словам родственников и друзей мойщик окон Эмсли не имел никаких проблем со здоровьем. Он был в хорошей физической форме, часто играл в футбол. Полиция считает, что смерть наступила по естественной причине и не считает ее подозрительной.

Ранее рассказывалось, как суд женил женщину с трупом подруги.