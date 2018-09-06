Всего одна бессонная ночь может негативно сказаться на работе печени. К такому выводу пришли ученые из японского университета Тохо. Оказывается, недосыпание может повлиять на способности печени производить глюкозу и расщеплять инсулин. Это в свою очередь, увеличивает риск развития таких метаболических заболеваний, как стеатоз печени ("жирная печень") и сахарный диабет второго типа.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент на грызунах. Подопытных разделили на две группы: первой не давали спать в течении шести часов каждую ночь, а контрольную - не ограничивали во сне. Также у обеих групп был доступ к жирной пище и сладким газировкам, сообщает Proman.

Результаты исследования показали, что уже после первой ночи бессонницы, уровни глюкозы и жиров в крови были значительно выше у грызунов с первой группы, чем у мышей, которые не были лишены сна.

Ученые пояснили, что повышенные жиры связаны с нарушением биологического ответа тканей организма на действие инсулина, являющимся ведущим фактором риска развития сахарного диабета второго плана.

Ранее выяснилось, что популярное обезболивающее оказалось смертельно опасным.