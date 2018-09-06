До Умані на святкування Рош га-Шана почали з'їжджатися паломники [ Редактировать ]
До Умані на святкування Рош га-Шана приїхали вже близько трьох тисяч паломників. Загалом на юдейський новий рік у місті очікують 40 тисяч хасидів, повідомили правоохоронці.
За словами керівника патрульної поліції Олександра Фацевича, гарантувати порядок і безпеку в місті правоохоронці Черкащини готові.
Крім того, українцям допомагатимуть 20 ізраїльських поліцейських, які прибудуть до Умані сьогодні. Цього разу юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня.
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