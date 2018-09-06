Українці так активно голосували, що сайт "впав"

Понад 100 тисяч людей підписали петицію про звільнення українського політв'язня Олега Сенцова на сайті Білого дому. За правилами ресурсу, тепер документ повинна розглянути американська влада і допомогти вирішити проблему.

Необхідну кількість підписів зібрали за дві доби до кінця терміну петиції - 8 вересня. Українці так активно голосували, що сайт "впав".

Після 78 тисяч підписів, із території України проголосувати стало неможливо.