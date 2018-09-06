Петицію про звільнення Сенцова підписали понад 100 тисяч людей [ Редактировать ]
Понад 100 тисяч людей підписали петицію про звільнення українського політв'язня Олега Сенцова на сайті Білого дому. За правилами ресурсу, тепер документ повинна розглянути американська влада і допомогти вирішити проблему.
Необхідну кількість підписів зібрали за дві доби до кінця терміну петиції - 8 вересня. Українці так активно голосували, що сайт "впав".
Після 78 тисяч підписів, із території України проголосувати стало неможливо.
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