Шведські депутати проти будівництва "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Шведські депутати проти будівництва "Північного потоку-2". Про це повідомила радіостанція Sveriges Radio. Газопровід негативно вплине на екологію і безпеку, заявила уповноважена Помірної коаліційної партії з питань ЄС Карин Енстрем.
За її словами, депутати активно борються за те, щоб усіма можливими способами зупинити цей проект. Представниця шведської Християнсько-демократичної партії Ларс Адактуссон заявила, Росія не дотримується міжнародного права, будуючи "Північний потік-2".
А у шведській Партії зелених закликали Єврокомісію змінити законодавство, щоб згодом заблокувати цей проект.
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