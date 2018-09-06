Газопровід негативно вплине на екологію і безпеку

Шведські депутати проти будівництва "Північного потоку-2". Про це повідомила радіостанція Sveriges Radio. Газопровід негативно вплине на екологію і безпеку, заявила уповноважена Помірної коаліційної партії з питань ЄС Карин Енстрем.

За її словами, депутати активно борються за те, щоб усіма можливими способами зупинити цей проект. Представниця шведської Християнсько-демократичної партії Ларс Адактуссон заявила, Росія не дотримується міжнародного права, будуючи "Північний потік-2".

А у шведській Партії зелених закликали Єврокомісію змінити законодавство, щоб згодом заблокувати цей проект.