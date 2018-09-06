Верховна Рада сьогодні узялася за питання соціального захисту військовослужбовців. Детальніше про це розпитаємо Ксенію Барвіненко, вона на зв'язку з Парламенту. Ксеніє, вітаю. Вам слово.

Вітаю, Олексію. Робота парламенту сьогодні стартувала з розгляду блоку законопроектів щодо національної безпеки. Зазначу, нардепи попрацювали досить продуктивно. Встигли розглянути всі питання цього блоку. А саме - законопроект щодо посилення соціального захисту військових, а саме сім'я колишнього військового зможе отримати грошову допомогу, якщо він помер від поранень чи травм протягом року після звільнення зі служби. Також розглянули законопроект щодо забезпечення рівних прав жінок і чоловіків під час проходження військової служби. Найбільш обговорюваним став проект закону про закріплення офіційним виданням Збройних Сил України слів "Слава Україні - Героям слава".

"Закріпити нове вітання "Слава Україні - Героям слава", а також впорядкувати ритуал підняття державного прапора України. Крім того, пропонується замінити слово "товаришу" словами "пане" при зверненні до військовослужбовця", - говорить Іван Руснак, перший заступник міністра оборони України.

"Ми пропонуємо національну поліцію так само прирівняти до статусу тих осіб, які безпосередньо керуються законом про проходження військової служби. Таке почесне вітання як "Слава Україні - Героям слава", буде так само закріплене законом за національною поліцією", - каже Іван Вінник, секретар комітету верховної ради України з питань національної безпеки та оборони.

Цей проект закону підтримали 283 нардепи. Документ проголосували за основу. Тепер комітет має додати до нього пропозиції нардепів. І вже після цього документ винесуть для голосування в цілому. Олексію.