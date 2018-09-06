Наші воїни теж не сплять

Неспокійно й на Світлодарській дузі, поблизу окупованого Дебальцевого. Затишшя було нетривалим - лише кілька днів, і російські найманці знову відкрили вогонь по укріпленнях наших бійців. Докладніше розкаже Геннадій Вівденко.

"Та давно вже давно ми з нього не працювали. Не доводилося так сильно подавляти противника вогнем".

Однак за ці дві доби довелося таки гасити вогневі точки противника з автоматів - визнає офіцер Ярослав.

"Ми дотримуємося тиші, але вони коли позарез вони надоїли, то вже начинаем трохи відповідь давати, але так не сильно", - говорить Ярослав, офіцер ЗСУ.

Ворог атакує здебільшого зі стрілецької зброї у цьому районі, переважно під прикриттям темряви. Наші припускають, можливо у траншеях з тієї сторони відбулася двотижнева ротація. Бойовики там зараз агресивніші.

"По чуть-чуть пошли прострели из стрелкового оружия. Где-то более целенаправлено велась стрельба, где-то чувствовалось, что это прострелы одиночными", - каже Ігор, боєць ЗСУ.

"Хитро поступают, тихо-тихо, а потом приходи РПГ. Сапог прилетает, напряженка она есть", - говорить Іван, боєць ЗСУ.

За інформацією розвідки, з цього напрямку противник намагається "промацати" наші сили й зухвало демонструє свою присутність. Проте загартовані українські воїни жартома називають таку бойову обстановку "майже" перемир'ям.

Якщо раніше Світлодарська дуга проходила по зведенням штабу Операціі Об'єднаних сил - як одна з найгарячіших точок фронту на Донбасі, то тепер противник тут поводиться значно тихіше. Однак час від часу з того боку лунають вибухи. Інтервал 15-30 хвилин. Ворог споруджує нові траншеї.

Бойовики підривають кам'янистий ґрунт з тієї сторони.

"Это ведутся инженерные работы. Мы видим взрывы, пыль. Такая же почва у них, они откапиваются и так далее с той стороны", - каже Ігор, боєць ЗСУ.

Наші воїни теж не сплять. Донецький степ. Температура все ще вище тридцяти. Поки денне затишшя, набивають мішки ґрунтом та місцевим сланцем для укріплення своїх бліндажів.

"Ви самі бачити який ґрунт. Один камінь. А можна сюди підігнати техніку екскаватор - нежелатєльно. Вони чують звук, можуть попасти".