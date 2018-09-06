Почнемо з авіакатастрофи у середмісті столиці. Двоє людей постраждали в результаті падіння вертольота просто посеред міста на Трухановому острові. Всі подробиці дізнаємося від мого колеги Сергія Ружицького, він зараз перебуває на місці аварії. Сергію, вітаю. Що вам відомо натепер?

- Олексію, вітаю. Так, ми зараз знаходимося на місці самої трощі. Відомо, що гелікоптер впав. Це відстань приблизно 5 км від Північного моста, який раніше називався Московським. Також є інформація, що цей гелікоптер здійнявся в небо зі злітного майданчика, який знаходиться на території столичного Гідропарку.

Відомо про двох поранених. Є зараз інформація, що вони зараз у лікарні. Їх здоров'ю нічого не загрожує.

Ми поговорили тут з рятувальниками. Коментарів конкретних ніхто не дає, але відомо, що один з постраждалих зумів сам дістатися карети швидкої допомоги, а іншого - орієнтовно годину, прийшлось діставати з кабіни гелікоптера. Гелікоптер має такі пошкодження, що саме кабіна була пошкоджена. Десь відсотків 80 уціліло.

Зараз ми знаходимося тут. Повторюсь, коментарів ніхто не дає. Триває оперативна робота. Лише по завершенню планового огляду, буде відома якась додаткова інформація.

Між собою рятувальники кажуть, що дійсно пощастило пілотам, адже в цьому місці Труханового острова багато дерев, кущів і тому такі сосни високі і кущі, вони дещо пом'якшили саме падіння. Інакше можна було б говорити про куди більш серйозні наслідки. Олексію.

- Сергію, дякую. На зв'язку зі студією був мій колега Сергій Ружицький. Він знаходиться на Трухановому острові – це середмістя Києва, де сьогодні вранці упав вертоліт..