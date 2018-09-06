Рада уравняла женщин и мужчин в армии [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы уравнять в правах в армии женщин и мужчин.
За соответствующий документ, вносящий изменения в некоторые законы по поводу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения воинской службы проголосовали 247 народных депутатов, сообщает liga.net.
Согласно документу, женщины исполняют воинскую обязанность на равных с мужчинами, за исключением случаев, предусмотренных законом по охране материнства и детства, а также с запрещением дискриминации по признаку пола.
Женщины также могут быть приняты в добровольном порядке на контракт или срочную службу, проходить службу в резерве и быть военнослужащими запаса.
От прохождения сборов будут избавлены не все женщины-военные, а только беременные.
Также снято ограничении возраста службы для женщин с 18 до 40 лет (как по призыву, так и по контракту). Таким образом, женщинам будет обеспечен равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.
В настоящее время в рядах Вооруженных сил Украины служат и работают более 55 тысяч женщин.
24 августа на параде ко Дню независимости в Киеве впервые участвовали женщины-военнослужащие.
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