Женщины могут быть приняты в добровольном порядке на контракт или срочную службу. Фото: Reuters

Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы уравнять в правах в армии женщин и мужчин.

За соответствующий документ, вносящий изменения в некоторые законы по поводу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения воинской службы проголосовали 247 народных депутатов, сообщает liga.net.

Согласно документу, женщины исполняют воинскую обязанность на равных с мужчинами, за исключением случаев, предусмотренных законом по охране материнства и детства, а также с запрещением дискриминации по признаку пола.

Женщины также могут быть приняты в добровольном порядке на контракт или срочную службу, проходить службу в резерве и быть военнослужащими запаса.

От прохождения сборов будут избавлены не все женщины-военные, а только беременные.

Также снято ограничении возраста службы для женщин с 18 до 40 лет (как по призыву, так и по контракту). Таким образом, женщинам будет обеспечен равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

В настоящее время в рядах Вооруженных сил Украины служат и работают более 55 тысяч женщин.

24 августа на параде ко Дню независимости в Киеве впервые участвовали женщины-военнослужащие.