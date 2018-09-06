Фото: Трофей Лиги Наций / Reuters

6 сентября УЕФА дал старт новому соревнованию под названием "Лига наций". Турнир призван заменить большую часть товарищеских матчей сборных встречами с равными по силе соперниками. Победители четырех групп Лиги А в июне 2019 года сыграют в финальной стадии. Остальные будут сражаться за повышение в классе и возможность пробиться на ЕВРО-2020. Команды, занявшие последние места в своих группах, попадут в дивизион рангом ниже.

Напомним, что сборная Украины сыграет в группе 1 Лиги В и встретится с командами Чехии и Словакии. Полное расписание с датами и временем матчей также доступно на нашем сайте.

Представляем вашему вниманию турнирные таблицы Лиги наций сезона 2018-20: