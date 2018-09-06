Лига наций УЕФА: турнирная таблица [ Редактировать ]
Фото: Трофей Лиги Наций / Reuters
6 сентября УЕФА дал старт новому соревнованию под названием "Лига наций". Турнир призван заменить большую часть товарищеских матчей сборных встречами с равными по силе соперниками. Победители четырех групп Лиги А в июне 2019 года сыграют в финальной стадии. Остальные будут сражаться за повышение в классе и возможность пробиться на ЕВРО-2020. Команды, занявшие последние места в своих группах, попадут в дивизион рангом ниже.
Напомним, что сборная Украины сыграет в группе 1 Лиги В и встретится с командами Чехии и Словакии. Полное расписание с датами и временем матчей также доступно на нашем сайте.
Представляем вашему вниманию турнирные таблицы Лиги наций сезона 2018-20:
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