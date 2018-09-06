Курс доллара резко упал в обменниках 6 сентября [ Редактировать ]
6 сентября курс покупки и продажи наличного доллара в обменных пунктах украинских банков значительно упал по сравнению с предыдущим днем.
Средний курс покупки доллара упал на 7,2 копейки до 28,0917 гривны, а средний курс продажи американской валюты упал на 7,83 копейки - до 28,4367 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".
Максимальный курс покупки составил 28,25 гривны, минимальный курс продажи - 28,29 гривны за доллар.
При этом средний курс покупки евро вырос на 3,37 копейки и составляет 32,472 гривны, средний курс продажи вырос на 1 копейку до 33,1137 гривны за евро.
Продать евро дороже можно за 32,65 гривны, купить дешевле - за 32,8 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 копейки и составляет 3,715 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 копейки и составляет 4,229 гривны.
Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 гривны за 10 рублей.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 6 сентября. Табл.: "Ліга.Финансы"
В предыдущий день, 5 сентября, курс доллара также упал, но не настолько значительно.
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