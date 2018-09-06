6 сентября автомобиль ВАЗ сбил женщину на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с многочисленными переломами. Пассажир вышел из трамвая на остановке и начал переходить дорогу.

В этот момент по месту происшествия двигался ВАЗ-2109, который не пропустил пешехода, в результате чего местная жительница влетела в лобовое стекло, передает "Информатор".

Водитель автомобиля пытался затормозить и избежать столкновения, но ему не удалось этого сделать. Женщина была доставлена в бессознательном состоянии в 16-ю городскую больницу. Также она получила сильный ушиб головы. Позже пострадавшая скончалась.

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