Смертельное ДТП в Днепре: пешеход "влетел" в лобовое стекло ВАЗа [ Редактировать ]
6 сентября автомобиль ВАЗ сбил женщину на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с многочисленными переломами. Пассажир вышел из трамвая на остановке и начал переходить дорогу.
В этот момент по месту происшествия двигался ВАЗ-2109, который не пропустил пешехода, в результате чего местная жительница влетела в лобовое стекло, передает "Информатор".
Водитель автомобиля пытался затормозить и избежать столкновения, но ему не удалось этого сделать. Женщина была доставлена в бессознательном состоянии в 16-ю городскую больницу. Также она получила сильный ушиб головы. Позже пострадавшая скончалась.
На днях в Киеве троллейбус на ходу разломался пополам.
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