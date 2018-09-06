Ножом в грудь: на Крещатике жестко избили парня (видео) [ Редактировать ]
6 сентября на улице Крещатик толпа подростков жестоко напала на представителей ЛГБТ сообщества. Одна из жертв нападающих получила ножевые ранения в грудь. Инцидент произошел около 05.30 утра в центре столицы.
Пострадавшие рассказали, что отдыхали на лавочке после посещения ночного клуба. В это время к ним подошли несколько подростков (парней и девушек). Банда начала оскорблять своих жертв, акцентируя внимание на их нетрадиционной ориентации, пишет Информатор.
В итоге между сторонами завязалась драка, в результате которой подростки достали холодное оружие и три раза ударили одного из потерпевших в область сердца. Кроме того, нападавшие отобрали у пострадавшего мобильный телефон. После этого принялись распивать спиртные напитки неподалеку от места происшествия.
Увидев полицейских, подозреваемые принялись избавляться от всех вещественных доказательств. Один нож они выбросили в клумбу, второй - в урну рядом с лавочкой, а украденный телефон - в кусты. Подозреваемых доставили в отделение полиции.
В конце августа власти Черновцов запретили проводить в городе ЛГБТ-мероприятия.
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