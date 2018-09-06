Национальный банк Украины (НБУ) поднял учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 18%.

"Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября 2018 года. Несмотря на уверенное снижение инфляции с начала года, реализация ряда рисков может в дальнейшем воспрепятствовать этой тенденции", - сообщает пресс-служба НБУ.

Правление НБУ видит рост вероятности реализации определенных рисков и считает необходимым усилить жесткость монетарных условий путем повышения учетной ставки.

"Проведение более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019 года и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году", - считают в НБУ.

Повышение учетной ставки на 0,5 процентных пункта, по мнению правления, является достаточным для снижения инфляции до целевого диапазона в сроки, предусмотренные прогнозом.

В прошлый раз НБУ поднимал учетную ставку в июле - с 17% до 17,5%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды, пишет "Экономическая правда".

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, - это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

Тем временем в Киеве начала работу миссия МВФ.