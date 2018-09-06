Разъяренный жираф напал на женщину с ребенком [ Редактировать ]
Разъяренная самка жирафа напала на супругу и ребенка британского ученого Сэма Уильямса. Инцидент произошел в 140 метрах от дома исследователя, расположенного в заповеднике ЮАР вблизи города Хоэдспруит. Уильям стал очевидцем нападения по приходу домой.
Мужчина сумел отогнать животное, направив на него автомобиль. Кэти Уильямс и ее трехлетний сын Финн получили тяжелые травмы в результате происшествия.Пострадавших с помощью двух вертолетов доставили в больницу Йоханнесбурга в критическом состоянии, передают "Факты".
Потерпевшие перенесли несколько операций. В данный момент врачи борются за их жизнь. У самки, напавшей на женщину и ребенка, есть детеныш. Возможно животное решило, что люди представляют угрозу для ее малыша.
Реакции диких животных на людей бывают, как агрессивные, так и дружелюбные. В Крыму лев устроил горячую встречу туристам в парке "Тайган".
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