10,3 тысячи импортированных машин - именно столько бывших в эксплуатации авто приобрели украинцы в августе 2018 года. Данный показатель является новым рекордом для национального рынка, об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с августом прошлого года спрос на старые иномарки увеличился почти вдвое.

Самой популярной маркой среди ввозимых б/у авто остается Volkswagen - в августе было зарегистрировано 1 544 автомобилей этой марки.

Второе место в рейтинге занимает Renault с показателем 1 354 авто. В тройку лидеров вошла Skoda, которая продала 1 002 авто с пробегом. Ford занял четвертое место - машины с пробегом этой марки выбрали 717 украинцев. Замыкает пятерку лидеров марка Nissan с результатом 602 машины за месяц.

В целом в августе легковой автопарк Украины пополнился 17,6 тыс. автомобилями. За предыдущий месяц украинцы приобрели 7,3 тыс. новых легковых авто.

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