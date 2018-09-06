Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу у Києві. Міжнародні кредитори працюватимуть в Україні до 19 вересня.

У Національному банку розраховують отримати черговий транш від МВФ - це два мільярди доларів - до кінця осені. Якщо в результаті переговорів Фонд надасть Україні цей транш, то з'явиться можливість залучити кошти на пільгових умовах і від інших світових фінансових донорів - передусім, від Світового банку - 800 мільйонів доларів, плюс ще мільярд євро від Європейського союзу.