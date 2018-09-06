Жителі Черкащини перекрили трасу державного значення Драбів - Золотоноша [ Редактировать ]
Через ущент розбиту дорогу мешканці Драбова на Черкащині перекрили трасу державного значення. Цей шлях між собою люди вже прозвали "дорогою люті", - адже останнє десятиліття її ніхто не ремонтував. Півтора року тому місцеві мешканці вже проводили подібну акцію, і тоді чиновники пообіцяли полагодити покриття. Однак відтоді - так нічого і не змінилось.
Яма на ямі, горб на горбі… і це ділянка траси державного значення Драбів - Золотоноша. Іван по роботі їздить нею мало не щодня і щонайменше раз на тиждень стає на ремонт. Каже - тутешні дороги суцільне пекло для водія.
"Там, як кажуть - де як подалі за Драбов, Шрамківка …то там же взагалі не можна їхати. Якби КАМАЗом їхати, то КАМАЗом можна б було", - говорить Іван Бондар, водій.
Але і вантажівки ледве долають вирви. Розбита траса проходить через центр Драбова, - і вона чи не єдиний шлях до обласного центру. Терпець урвався не тільки у водіїв, а й у місцевих жителів, і вони перекрили трасу. Люди запевняють, такого б не було, якби чиновники вчасно почули їхні прохання.
"Півтора роки назад була схожа акція, але результатів не дала. То ми вирішили поновити її і достукатися до нашої влади", - говорить Олександр Жарков, мешканець Драбова.
Буквально за лічені хвилини після початку акції на трасі утворюється чималий затор. Мітингувальники пропускають лише машини "швидкої" та рейсові автобуси. Роман у відчаї - свій робочий час змушений провести у черзі посеред дороги. Чоловік не розуміє, чому опинився заручником, хоча місцевих жителів частково підтримує.
"Це одна медаль, але дві сторони. Звичайно я розумію місцевих - дороги нікудишні, я знаю …сюди їхав", - говорить Роман, водій.
Районні чиновники - на боці пікетників. Дороги у Драбівському районі скрізь вкриті ямами, а грошей на їхній ремонт навіть після створення Державного Дорожнього Фонду виділили найменше в Черкаській області.
"Всього 11 мільйонів виділено на ремонт доріг у Драбівському районі, який має найбільшу протяжність доріг - це 372 кілометри в області. А на державні в нас жодної копійки не виділено", - говорить Володимир Дзега, голова Драбівської районної ради.
Аби відремонтувати 6 кілометрів траси - ще у травні провели тендер на 101 мільйон гривень. Та представники обласної служби утримання доріг кажуть - тендер - умовність. "Живі" гроші з Києва ще не надходили, та й навряд чи надійдуть найближчим часом.
"Ну, треба проводити! А якщо б були виділені кошти і не було б тендеру - це три місяці на проведення тендерів! Коли б ми розпочали?", - говорить Генадій Андрєєв, заступник керівника служби автомобільних доріг Черкаської області.
Усі заплановані ремонтні роботи по області вже профінансовані і додаткових надходжень служба автомобільних доріг не очікує. Тож у цьому році Драбівську ділянку траси навряд чи зроблять - попередили шляховики. Але місцеві жителі вирішили йти до кінця, і вже 17 вересня планують безстроково перекрити трасу у напрямку Харкова.
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