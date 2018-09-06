Ціна на газ: Олег Ляшко закликав знизити тарифи для населення [ Редактировать ]
Обговорювали депутати і комунальні проблеми українців. Зокрема, підвищення ціни на газ.
За словами лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, підвищення вартості блакитного палива можна уникнути. Для цього необхідно збільшити видобуток власних енергоносіїв й замінити керівництво "Нафтогазу".
"Я знаю випадки, коли дідусь з бабусею, які прожили разом 70 років сьогодні розлучаються, тому що їх дві пенсії, якщо скласти до купи позбавляють їх права на отримання субсидій на комуналку. Це до чого треба довести людей, що вони в 80 років розлучаються щоб отримати субсидію. Ми вимагаємо звіт в парламенті голови "Нафтогазу" Коболєва і його відставки. Тому що в результаті дій Коболєва - сьогодні кияни сидять без теплої води, створена штучна заборгованість", - наголосив Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальної партії".
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