Петр Порошенко распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением [ Редактировать ]
Украинская армия - единственный гарант независимости и безопасности Украины - об этом на заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко.
На собрании обсуждали финансирование ВСУ. По словам главы государства, на сектор обороны необходимо выделить чуть больше 5 процентов ВВП. Кроме того, Порошенко распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением.
"Все, що ми бачили на військовому параді, в тому числі і в якості дослідницьких зразків, має негайно надійти у війська. Інакше - це все показуха. Інакше цього всього не потрібно. Дійсно кажуть: "На друга і партнера надійся, але спирайся на власні сили". Я окремо наголошую - українська армія є гарантом української незалежності. Ми звикли раніше говорити, що Будапештський меморандум там є гарантом, інше... Ні! Ми виправляємо ці підходи", - подчеркнул Петр Порошенко, президент Украины.
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