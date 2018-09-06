Украинская армия - единственный гарант независимости и безопасности Украины - об этом на заседании СНБО заявил президент Петр Порошенко.

На собрании обсуждали финансирование ВСУ. По словам главы государства, на сектор обороны необходимо выделить чуть больше 5 процентов ВВП. Кроме того, Порошенко распорядился обеспечить украинских военных на Донбассе новым вооружением.

"Все, що ми бачили на військовому параді, в тому числі і в якості дослідницьких зразків, має негайно надійти у війська. Інакше - це все показуха. Інакше цього всього не потрібно. Дійсно кажуть: "На друга і партнера надійся, але спирайся на власні сили". Я окремо наголошую - українська армія є гарантом української незалежності. Ми звикли раніше говорити, що Будапештський меморандум там є гарантом, інше... Ні! Ми виправляємо ці підходи", - подчеркнул Петр Порошенко, президент Украины.